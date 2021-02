É a hora do adeus ao Red Light District de Amesterdão

Autarquia quer acabar com as janelas onde as profissionais do sexo angariam clientes. Associações do sector criticam a medida.



Depois de o coronavírus ter levado ao encerramento temporário do Red Light District de Amesterdão, este pode mesmo deixar de existir. No início deste mês, a câmara municipal aprovou uma proposta da presidente Femke Halsema para fechar as famosas janelas e deslocar as profissionais do sexo para um "centro erótico" nos subúrbios da cidade holandesa, ainda sem localização determinada. Muitos partidos aplaudiram, mas as associações do sector não ficaram satisfeitas.



Dennis Boutkan, do Partido Trabalhista Holandês, considera o fim do Red Light District "uma reconfiguração de Amesterdão enquanto cidade turística". "Os turistas são bem-vindos para desfrutar da beleza e liberdade da cidade, mas não a qualquer custo", defendeu ao jornal The Guardian.



Declarações que seguem a linha de Halsema: "Amesterdão é uma cidade internacional e desejamos atrair turistas, mas gostaríamos que viessem pela sua riqueza, a sua beleza e as suas instituições culturais", afirmou ao canal televisivo Deutsche Welle.