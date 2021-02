Bruce Castor. O homem que vai defender Trump e que recusou processar Bill Cosby

No primeiro impeachment, Donald Trump rodeou-se dos melhores advogados e professores de direito, no segundo apresenta-se com David Schoen e Bruce Castor. O primeiro é um especialista em direitos civis do Alabama, que esteve com Jeffrey Epstein dias antes da sua morte; e o segundo é um procurador da Pensilvânia, mais conhecido por não ter acusado Bill Cosby.



Bruce Castor chegou à equipa de defesa de Trump a 29 de janeiro e teve cerca de dois dias e meio para se preparar e apresentar uma resposta aos democratas que vão defender a destituição. Talvez pelo prazo apertado que teve, a resposta de 14 páginas apresenta logo à cabeça um erro ortográfico. "Members of the Unites States Senate" em vez de "Members of the United States Senate".



O documento tem ainda algumas das alegações fraude nas eleições que Trump apresentou e que viu serem recusadas em mais de 50 casos judiciais. O uso destas alegações terão levado à demissão da primeira equipa de advogados que seria contra esta estratégia.