UE admite que não será fácil atingir os 70% de adultos vacinados

A comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides, defende, em entrevista ao Diário de Notícias, que a estratégia da UE nas negociações de contratos com as farmacêuticas foi a melhor, mesmo que países como Israel, Reino Unido ou Estados Unidos estejam muito mais avançados no processo de vacinação.



Vacinação Portugal Covid-19 Reuters