O governo britânico, agora liderado pelo primeiro-ministro Boris Johnson , reúne-se pela primeira vez esta segunda-feira, 29 de julho, e irá realizar sessões de trabalho diárias para garantir que o país sai da União Europeia no próximo dia 31 de outubro.

De acordo com um comunicado do governo, divulgado este domingo, Michael Gove vai conduzir estas sessões de trabalho, em que o Executivo se preparará para uma saída sem acordo do bloco regional, o chamado "hard Brexit ".