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Drone russo abatido pela NATO no espaço aéreo da Letónia

Luana Augusto
Luana Augusto 10:56
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População foi aconselhada a procurar abrigo.

Um drone russo foi esta segunda-feira de manhã abatido por caças da NATO no espaço aéreo da Letónia, informou a agência de notícias Reuters. Ao que tudo indica, terão sido caças franceses a abater os dispositivos, mas França ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Arábia Saudita abateu os drones que se aproximaram de refinaria de pretróleo
Arábia Saudita abateu os drones que se aproximaram de refinaria de pretróleo AP

"Caças aliados abateram com sucesso um drone que havia entrado no espaço aéreo da Letónia", anunciou o exército da Letónia nas suas redes sociais.

Antes de ter sido noticiado que caças da NATO foram "mobilizados" para o local, o exército já havia apontado para uma "possível ameaça aérea". Numa outra publicação feita pelas 10h38, as Forças Armadas referiram que foi ainda identificada uma segunda "ameaça aérea" e a população foi até aconselhada a procurar abrigo.

Esta não é a primeira vez que um drone russo entra no espaço aéreo de um outro país. Mais recentemente, um drone militar russo caiu num prédio residencial na Roménia. Duas pessoas - um menino de 14 anos e uma mulher de 53 anos - sofreram ferimentos leves. Já no início de maio, dois drones caíram na Letónia.

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