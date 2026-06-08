Drone russo abatido pela NATO no espaço aéreo da Letónia

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Um drone russo foi esta segunda-feira de manhã abatido por caças da NATO no espaço aéreo da Letónia, informou a agência de notícias Reuters. Ao que tudo indica, terão sido caças franceses a abater os dispositivos, mas França ainda não se pronunciou sobre o assunto.



Arábia Saudita abateu os drones que se aproximaram de refinaria de pretróleo AP

"Caças aliados abateram com sucesso um drone que havia entrado no espaço aéreo da Letónia", anunciou o exército da Letónia nas suas redes sociais.

Antes de ter sido noticiado que caças da NATO foram "mobilizados" para o local, o exército já havia apontado para uma "possível ameaça aérea". Numa outra publicação feita pelas 10h38, as Forças Armadas referiram que foi ainda identificada uma segunda "ameaça aérea" e a população foi até aconselhada a procurar abrigo.

Esta não é a primeira vez que um drone russo entra no espaço aéreo de um outro país. Mais recentemente, um drone militar russo caiu num prédio residencial na Roménia. Duas pessoas - um menino de 14 anos e uma mulher de 53 anos - sofreram ferimentos leves. Já no início de maio, dois drones caíram na Letónia.