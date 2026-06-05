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05 de junho de 2026 às 13:14

Drone marítimo explode em porto do Mar Negro na Roménia

Um drone marítimo utilizado na guerra na Ucrânia explodiu, esta sexta-feira, no porto de Constança, na Roménia, sem causar vítimas. Segundo o Ministério da Defesa romeno, o equipamento terá sofrido uma autodestruição e a área foi rapidamente isolada pelas autoridades, que investigam o incidente.

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