Drone russo atinge prédio na Roménia e faz dois feridos

Entrou no espaço aéreo romeno e colidiu com o telhado de um bloco de apartamentos. O impacto foi seguido por um incêndio.

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Um drone russo atingiu um prédio em Galati, na Roménia, na madrugada desta sexta-feira, durante um ataque noturno contra a Ucrânia. Duas pessoas ficaram feridas e cerca de 70 foram evacuadas.



Drone russo atinge prédio na Roménia AP

Segundo o jornal ucraniano The Kyiv Independent, o incidente foi confirmado pelo Ministério da Defesa romeno. Em comunicado, este organismo afirma que “um drone entrou no espaço aéreo romeno, tendo sido detetado pelo radar na zona sul de Galati e colidiu com o telhado de um bloco de apartamentos, tendo o impacto sido seguido por um incêndio”.

Depois de os radares terem detetado os drones, dois caças F-16 e um helicóptero militar descolaram com autorização de atacar os alvos, pode ainda ler-se no mesmo comunicado.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Roménia descreveu o incidente como “uma escalada grave e irresponsável” por parte da Rússia, afirmando que o país vai tomar medidas diplomáticas para responder à “grave violação do direito internacional”. Anunciou ainda que solicitou à NATO que acelere a transferência de capacidades anti-drones para a Roménia.

A agência noticiosa norte-americana Associated Press noticia que as forças ucranianas abateram 217 drones russos durante esta noite, de um total de 232 que foram lançados.

Em atualização