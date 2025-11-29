Drones obrigam Moldova a encerrar temporariamente o espaço aéreo

Seis drones violaram na terça-feira o espaço aéreo do país que ambiciona aderir à União Europeia.

A Moldova, que faz fronteira com a Ucrânia, foi obrigada a encerrar temporariamente o seu espaço aéreo, após mais uma incursão de drones no seu território, anunciou este sábado o Ministério da Defesa.



Esta antiga república soviética, que ambiciona aderir à União Europeia, tem sofrido repetidas violações do seu espaço aéreo desde a invasão da Ucrânia por Moscovo, em fevereiro de 2022.

O espaço aéreo moldavo "esteve temporariamente encerrado durante aproximadamente uma hora e 10 minutos, entre as 22:43 e as 23:53 [20:43 e 21:53 de Lisboa], como medida de emergência, depois de dois drones não identificados terem sobrevoado ilegalmente território nacional, criando uma ameaça direta à segurança da aviação", adiantou o Ministério da Defesa num comunicado divulgado este sábado.

Segundo a tutela, os drones Gerbera, um modelo russo, não foram detetados pelos radares, mas a sua incursão foi "confirmada pelas autoridades fronteiriças ucranianas".

Dois aviões comerciais que voavam de Paris e Barcelona para a capital Chisinau foram desviados para a Roménia, informou o Ministério do Interior, adiantando que uma outra aeronave, que se preparava para descolar de Chisinau, foi temporariamente impedida de voar.

"A Moldova condena veementemente estas ações ilegais e perigosas, que colocaram em risco a segurança dos voos civis e vidas humanas", declarou o Ministério da Defesa, descrevendo estas violações como "atos hostis de intimidação e desestabilização".

