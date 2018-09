Presidente norte-americano Donald Trump aludiu à relação com o líder norte-coreano durante um comício nos EUA.

Donald Trump, o presidente norte-americano, participou num comício em que manifestou o seu entusiasmo por Kim Jong-un. "Apaixonámo-nos" depois de trocar cartas, afirmou.



Tanto Trump como Kim manifestaram o desejo de querer desnuclearizar a península coreana, depois de uma relação que tem sofrido vários altos e baixos. Antes da cimeira em Singapura, os dois líderes trocaram ameaças e insultos, enquanto a Coreia do Norte insistia que podia atingir os EUA com um míssil.



"Eu estava a ser mesmo duro – e ele também. E íamos para a frente e retrocedíamos. Depois apaixonámo-nos, ok? Não, a sério – ele escreveu-me cartas lindas, e são óptimas cartas", detalhou.



Os Estados Unidos estão a preparar uma segunda cimeira com a Coreia do Norte, apesar de nem a data nem o local terem sido revelados. Apesar de as relações entre os dois países estarem numa fase mais positiva, os norte-coreanos ainda não forneceram aos EUA uma lista das armas nem tomaram passos significativos para desistir do arsenal.