O líder norte-coreano, Kim Jong-Un, convidou o Papa Francisco a visitar Pyongyang, garantiu esta terça-feira fonte da presidência da Coreia do Sul. Será o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, a entregar o convite ao pontífice na próxima semana, durante a viagem que vai realizar à Europa.



Durante a cimeira dos líderes das Coreias, em Setembro passado, Kim Jong-Un terá partilhado com o homólogo sul-coreano a intenção de convidar o Papa à Coreia do Norte, contou a mesma fonte, citada pela agência Reuters.



Em actualização.