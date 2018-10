Enquanto o ambiente comercial entre as grandes potências da América do Norte melhora com um novo acordo à vista, os EUA não abdicam das tarifas.

USMCA é a sigla que designa o acordo comercial entre as três grandes economias da América do Norte, em substituição do NAFTA. Donald Trump diz que pretende assinar o acordo em Novembro, embora falte a aprovação do Congresso norte-americano, ao qual reconhece "outras opções". O Governo mexicano aponta para o evento do G20 em Buenos Aires como a data mais certeira para oficializar.



Mas, apesar da aparente sintonia comercial, Trump mostra-se inflexível no que toca às tarifas alfandegárias – diz que se estas não existissem, ainda não existiria acordo. O presidente dos EUA afirmou que irá manter as penalizações sobre as importações de aço e alumínio oriundas do México e do Canadá, a não ser que estes territórios optem por "algo como quotas", referindo-se à quantidade destes produtos que cada um dos países pode exportar para os Estados Unidos.



Trump fez ainda menção à China, outra nação que tem sido dos principais alvos de tarifas, que se podem vir a estender ao total de importações de produtos chineses. O presidente norte-americano considera que "é demasiado cedo" para levantar as sanções. "Se, politicamente, as pessoas apressarem as coisas, não se fará o melhor acordo para os nossos trabalhadores e para o nosso país", justificou.

No que toca a tarifas, o alívio recai apenas sobre a Europa e a Índia. Donald Trump diz que está a ter "negociações de sucesso" com a União Europeia e que "logo se verá o que irá acontecer". Ao presidente indiano já assegurou que irá reduzir as respectivas penalizações.