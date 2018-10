Donald Trump ajudou os pais a fugirem ao fisco norte-americano

Donald Trump recebeu o equivalente, ao câmbio actual, a pelo menos 413 milhões de dólares (356,3 milhões de euros) do negócio imobiliário do seu pai, segundo uma investigação levada a cabo pelo The New York Times – mas que um advogado do presidente norte-americano contesta.

Segundo o jornal norte-americano, grande parte dessa fortuna chegou às mãos de Trump pelo facto de ter ajudado os seus pais a fugirem ao fisco. E como? Criando uma empresa fictícia, juntamente com os seus irmãos, para camuflar milhões de dólares em presentes oferecidos pelos pais nas décadas de 1980 e 1990.

Fred e a esposa Mary Anne Trump (ambos já falecidos) terão transferido mais de mil milhões de dólares (862,7 milhões de euros) em doações e heranças para os filhos – mas os impostos sobre esses valores ascenderam a apenas 52,3 milhões de dólares (45,1 milhões de euros).

Nem a Casa Branca nem os Serviços do Fisco dos EUA emitiram ainda qualquer comunicado sobre esta questão.

Citando alguns fiscalistas, o NYT salienta ser pouco provável que Trump enfrente um processo criminal, uma vez que estes actos ficam abrangidos pelo estatuto de limitações (ou seja, já prescreveram). No entanto, não há limitações em termos temporais no que diz respeito às penalidades civis por fraude fiscal.

O jornal refere que chegou a estas conclusões através da análise a mais de 200 declarações fiscais de Fred Trump e das suas empresas, bem como de parcerias e consórcios de Donald Trump.

Os registos a que o The New York Times teve acesso não incluem as declarações fiscais pessoais de Donald Trump. Ao contrário de outros candidatos à Casa Branca e presidentes do país nas últimas décadas, Trump recusou divulgar as suas declarações fiscais.



Recorde-se que, durante a sua campanha às eleições presidenciais de 2016, Trump aclamou-se como um magnata do imobiliário que se fez a si próprio e que começou apenas com um empréstimo "muito pequeno" concedido pelo seu pai, Fred Trump.