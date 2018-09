Jovem de 22 anos foi baleada na cabeça e no peito. Partilhava imagens consideradas "impróprias" para os mais conservadores.

Tara Fares, de 22 anos, coroada Miss Bagdade e segundo lugar no concurso Miss Iraque, foi morta a tiro no dia 27 de Setembro no Iraque.



A jovem foi baleada na cabeça e no peito quando estava no carro. Dois suspeitos de mota pararam ao lado do veículo e dispararam contra a jovem antes de abandonarem o local.



A última imagem publicada no Instagram da modelo, com quase três milhões de seguidores, fala num "incidente traiçoeiro e cobarde".



A jovem partilhava várias fotos consideradas impróprias pela sociedade islâmica conservadora.Tara Fares foi coroada como uma das jovens mais influentes das redes sociais no Iraque.Este é o quarto caso de assassinato de jovens influentes naquele país. Nas redes sociais vários comentários apontam para uma ligação entre os vários crimes.O ministro do Interior iraquiano confirmou que está em curso uma investigação para conhecer as motivações que levaram ao crime.