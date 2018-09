O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, confirmou esta segunda-feira que estará "para breve" o anúncio de um segundo encontro com o "muito disponível e espectacular" líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. A informação foi dada através de um encontro em Nova Iorque com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, à margem da assembleia-geral da ONU.

"O Presidente Kim tem sido muito aberto e fantástico, francamente. E eu penso que ele quer ver algo acontecer. Por isso, fizemos muito bem relativamente à Coreia do Norte", afirmou Trump. "Teremos um segundo encontro com o Presidente Kim num futuro que não será muito distante. Julgo que o encontro será brevemente anunciado e a sua localização determinada."

De acordo com o The Guardian, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, já recebeu ordens para organizar a cimeira entre os dois líderes e viajará para a Coreia do Norte num futuro próximo para ultimar os preparativos.