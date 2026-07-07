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EUA. COMO O PRESIDENTE UTILIZA O PODER PARA LUCRAR

Donald Trump: É o dinheiro, estúpido

Francisco Máximo Gaié 23:00
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A Casa Branca tornou-se uma máquina de fazer dinheiro. A família do Presidente tem ganho milhões em criptomoedas, imobiliário e até em bíblias e chapéus.

A estadia na Casa Branca tem sido rentável para Donald Trump. Desde que começou o seu segundo mandato, em janeiro de 2025, aumentou a fortuna como nenhum outro Presidente o fez antes enquanto ainda estava em funções. Em quase 18 meses de liderança o património pessoal de Trump quase triplicou: passou de 2,3 mil milhões de dólares (cerca de 2 mil milhões de euros) no fim de 2024 para 6,5 mil milhões (5,7 mil milhões de euros) no início de 2026, segundo estimativas da revista Forbes. A estimativa da Bloomberg é menos conservadora e põe o património do Presidente norte-americano nos 7,6 mil milhões de dólares.

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