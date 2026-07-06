Mundial'2026: Trump terá ligado a Infantino para a FIFA suspender vermelho a avançado dos EUA

Balogun vai poder defrontar a Bélgica nos quartos de final.
O avançado da seleção de futebol dos Estados Unidos, Folarin Balogun, pode defrontar a Bélgica nos 'oitavos' do Mundial2026, já que a FIFA suspendeu domingo a punição de um jogo devido ao cartão vermelho visto contra a Bósnia.
Balogun vai defrontar a BélgicaEPA
"A suspensão fica suspensa por um período probatório de um ano. No caso de Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a suspensão será revogada e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração", anunciou em comunicado a FIFA.
Balogun, melhor marcador da seleção norte-americana na prova com três golos, recebeu um cartão vermelho direto aos 64 minutos por pisar o pé de Tarik Muharemovic, da Bósnia, na vitória por 2-0 da última quarta-feira, a contar para os 16 avos.
De acordo com o jornalista inglês Ben Jacobs, a Casa Branca terá contactado diretamente a FIFA e Gianni Infantino para que a revisão fosse feita. Apesar da ligação entre os dois factos, a FIFA assegurou que a decisão foi tomada por um painel independente e não poderia ter sido influenciada.
O presidente dos EUA, Donald Trump, já reagiu à notícia, através da sua conta na rede Truth Social: "Obrigado, FIFA, por fazer a coisa certa e reverter uma grande injustiça".
Com Lusa
?? Exclusive: The White House made a direct call to FIFA to ask Gianni Infantino to review Folarin Balogun’s red card.
FIFA approached for comment and referred to the findings of its independent committee.