Associação belga dá a Trump anel com diamantes, safiras, esmeraldas e rubis

Esta surge meses depois de a indústria diamantífera belga ter conseguido a remoção das taxas alfandegárias dos EUA sobre as suas exportações para o país.

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O presidente do Centro Mundial de Diamantes de Antuérpia ofereceu a Donald Tump, através do embaixador dos EUA na Bélgica, um anel de ouro, do tamanho de um relógio, com 321 diamantes, 56 safiras, 13 esmeraldas e seis rubis.



Donald Trump, presidente dos EUA AP Photo/Mel Evans

Dezenas de diamantes fazem duas gigantes letra 'T' e outras os números 45 e 47, no formato do Super-Homem (Trump é o 45.º e o 47.º presidente dos EUA)

O presidente do Centro, Isidore Mörsel, deu a prenda em nome da comunidade diamantífera, velha de séculos, desta cidade portuária.

"Possa este anel servir como lembrança de que as parcerias verdadeiras, como o diamante natural mais fino, são feitas sob pressão, passam o teste do tempo e brilham quando baseadas na confiança", disse Morsel.

No interior, o anel tem a frase "Crafted in Antwerp for Donald John Trump" (Feito em Antuérpia para Donald John Trump).

Em termos de valor pecuniário, o anel - avaliado entre 25 mil e 35 mil dólares - empalidece perante prendas como o avião dado pelo Qatar, avaliado em 400 milhões de dólares, que Trump ordenou que fosse convertido no novo avião presidencial (Air Force One).

Mas é mais uma demonstração do papel que as prendas ostentatórias -- e quase sempre douradas -- têm nas manobras de aproximação a Trump.

Esta prenda é dada meses depois de a indústria diamantífera belga ter conseguido a remoção das taxas alfandegárias dos EUA sobre as suas exportações para o país.

Em setembro, o Centro revelou que "tinha conseguido garantir zero por cento de taxas alfandegárias" para as exportações anuais de Antuérpia, de valor superior a dois mil milhões de dólares de diamantes para os EUA.