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Don West: "Todas as ideias e princípios em que a América se baseia, Trump profana"

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 08:00
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O historiador australiano aceitou o desafio de escrever um livro que conta a história dos Estados Unidos vista por alguém que não um norte-americano.

Os EUA celebram, este sábado, 4 de julho, 250 desde a assinatura da Declaração da Independência. O historiador australiano Don Watson publicou este ano o livro História Concisa dos EUA, editado em Portugal pela Casa das Letras, que conta os marcos mais importantes da história da maior potência económica do mundo. 

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