Trump e Zelensky vão encontrar-se durante cimeira da NATO

A reunião ocorre num momento em que a invasão russa à Ucrânia já dura há cinco anos.

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O presidente norte-americano vai reunir-se com o presidente ucraniano e com o presidente sírio na próxima quarta-feira, informou a Casa Branca. As conversas vão decorrer num momento em que Kiev tenta redirecionar a atença de Trump para o conflito com a Rússia.



Zelensky e Trump Foto AP/Alex Brandon

A reunião ocorre num momento em que a guerra já dura há cinco anos e que tanto Zelensky quanto o presidente russo falaram ao telefone com Trump no sábado devido às comemorações do 250º aniversário da independência norte-americana.

O líder ucraniano afirmou, em comunicado, que falou com Trump sobre a situação na linha da frente da guerra, onde tem sido noticiado nas últimas semanas que os avanços russos estão estagnados. Além disso nos últimos meses a Ucrânia intensificou os seus ataques contra a Rússia e demonstrou que tem capacidades para entrar no seu território. Por isso Zelensky garante que existe “uma perspetiva real de pôr fim à guerra” e que a conversa que iniciou com Trump no sábado vai continuar durante a reunião dos dois líderes e a cimeira da NATO em Ancara.

A reunião foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, que revelou que o líder norte-americano também se vai reunir com presidente turco, Erdogan, na terça-feira No entanto não ficou claro os objetivos do encontro entre o líder norte-americano e Ahmad al-Sharaa, presidente sírio.

O conselheiro para os Negócios Estrangeiros do Kremlin, Yuri Ushakov, referiu que durante a conversa entre Putin e Trump, o republicano reafirmou a sua “disponibilidade para alcançar um fim rápido das hostilidades e procurar soluções pacíficas para resolver a crise”.