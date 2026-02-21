Sábado – Pense por si

Mundo

Donald Trump deixa mensagem a Ronaldo no TikTok: "Precisamos de ti já na América"

Record 11:05
Publicação feita na conta oficial do presidente dos Estados Unidos foi "invadida" de comentários.

Horas antes de ao serviço do Inter Miami no pontapé de saída de mais uma época de futebol nos Estados Unidos, na conta oficial de TikTok do presidente norte-americano Donald Trump surge uma mensagem para... Cristiano Ronaldo. "És o maior de todos os tempos, precisamos de ti na América. Põe-te a andar agora: precisamos de ti rapidamente", pode ouvir-se no vídeo que muitos encaram ser feito por IA... ainda que partilhado na página oficial de Trump. A publicação, claro está, encheu-se rapidamente de comentários entre os que apoiam a ideia e os que não hesitam em dizer "os fãs de Messi agora são democratas"... 

Trump deixa mensagem a Ronaldo
