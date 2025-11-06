Sábado – Pense por si

Nancy Pelosi anuncia que se vai reformar

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 15:03
Histórica do Partido Democrata avançou que não se recandidata para a Câmara dos Representantes, ao fim de quase 40 anos.

É a porta-voz emérita da Câmara dos Representantes dos EUA e uma das figuras mais emblemáticas do Partido Democrata: Nancy Pelosy anunciou, esta quinta-feira, que se vai reformar. A deputada de 85 anos anuncia assim que não será recandidata nas próximas eleições intercalares, pondo fim a uma carreira de quase 40 anos na Câmara dos Representantes.

"Não me vou recandidatar para o Congresso", anunciou esta quinta-feira, a representante de São Francisco e primeira mulher porta-voz da Câmara dos Representantes. Numa declaração em vídeo onde foram passando imagens da sua carreira, Pelosi garantiu que vai cumprir o último ano do seu mandato - termina a 3 de janeiro de 2027. "A minha mensagem para a cidade que amo é esta: São Francisco, conhece o teu poder. Fizemos história. Fizemos progressos. Sempre liderámos o caminho." Acrescentando: "E agora, temos de continuar a fazê-lo, permanecendo participantes plenos na nossa democracia e lutando pelos ideais americanos que acarinhamos."

A decisão surge numa altura em que muitos veteranos democratas se estão a afastar antes das eleições intercalares do próximo ano, de forma a dar lugar a novos líderes do partido. Apesar dos seus 85 anos, Pelosi contribuiu para a vitória democrata na Califórnia nas eleições desta semana que mudaram os distritos eleitorais dando vantagem ao seu partido sobre os republicanos e mantém-se uma forte opositora do presidente Donald Trump. 

Arquiteta da Lei de Cuidados Acessíveis e líder no palco internacional, a congressista chegou à política já depois dos 40. Há muito que ignorava os pedidos para que se afaste, questionando se o mesmo estava a ser perguntado aos seus colegas homens no Capitólio.

No ano passado, durante uma visita à Europa caiu e fraturou a anca. Mas mesmo aí mostrou a sua garra: apareceu numa fotografia de grupo a sorrir e de saltos altos e depois foi transportada de urgência para um hospital militar para ser operada.

A primeira vez que foi eleita foi em 1987 e desde então ajudou a angariar mais de um milhão de dólares para o partido democrata.

