Dona do bar onde morreram 40 pessoas abandonou clientes, mas levou o dinheiro da caixa

A gerente e proprietária do bar suíço onde morreram 40 pessoas abandonou o local e fugiu com o dinheiro que estava na caixa, quando as chamas começaram a tomar conta do espaço, não se preocupando com a segurança dos seus clientes, avança o jornal italiano La Repubblica. Jesseica Moretti e o marido foram acusados de homicídio por negligência e lesões corporais por negligência na sequência do incêndio em Crans-Montana, no dia de passagem de ano.



O momento em que proprietários de bar onde ocorreu tragédia na Suíça chegam a tribunal DR

As autoridades estão a investigar as provas conseguidas que incluem vestígios deixados no incêndio, testemunho e vídeos gravados pelos clientes, bem como imagens de videovigilância do bar La Constellation e de locais fora do bar. A partir destas provas, a polícia concluiu que a proprietária não ajudou os clientes a abandonar o bar quando viu as chamas a crescer e fugiu antes com o dinheiro da caixa registadora.

Tanto Jessica Moretti como o marido, Jacques Moretti, são acusados de destruir provas ao bloquear a conta do bar nas redes sociais após o incêndio.

No total, o incêndio, que deflagrou naquela bar em Crans-Montana, provocou a morte a 40 pessoas e ferimentos a outras 119 pessoas.

A carregar o vídeo ... Novas imagens mostram jovem a tentar apagar incêndio e momentos de pânico após fogo alastrar em bar na Suíça

Otribunal decretou, esta sexta-feira, prisão preventiva para o proprietário do bar suíço e Jesseica ficou em liberdade. Jacques Moretti, de 49 anos, e a mulher, Jessica Moretti, foram esta sexta-feira ouvidos pela primeira vez pelo Ministério Público de Sion, na Suíça.

O casal está a ser investigado por homicídio por negligência, lesão corporal por negligência e incêndio criminoso por negligência. De acordo com a investigação, as chamas começaram quando os funcionários do espaço de diversão aproximaram do tecto garrafas de champanhe com 'foguetes'. As chamas espalharam-se rapidamente e provocaram uma explosão. A maior parte dos clientes não conseguiu fugir e 40 pessoas - quase todas elas jovens - perderam a vida. Houve ainda registo de 119 feridos, muito deles sofreram graves queimaduras.