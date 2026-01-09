Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 19:26

Suíça cumpre dia de luto nacional pelas vítimas de incêndio que matou 40 pessoas em bar na passagem de ano

A Suíça cumpriu, esta sexta-feira, um dia de luto nacional pelas vítimas do incêndio no bar Le Constellation, na estância de esqui de Crans-Montana, na passagem de ano. Os sinos das igrejas tocaram durante cinco minutos e líderes europeus marcaram presença numa missa em memória das vítimas.

