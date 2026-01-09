Sábado – Pense por si

09 de janeiro de 2026 às 16:31

O momento em que proprietários de bar onde ocorreu tragédia na Suíça chegam a tribunal

Os donos do bar suíço onde morreram 40 pessoas na passagem de ano foram ouvidos, esta sexta-feira, pelo Ministério Público de Sion. Jacques Moretti e Jessica Moretti ficaram em prisão preventiva.

