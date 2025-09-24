Dois milhões de pessoas realojadas no sul da China e Hong Kong devido ao supertufão Ragasa

O supertufão deixou um rasto de destruição em Taiwan, onde matou pelo menos 14 pessoas e a sua trajetória vai agora em direção à China.

Hong Kong e partes do sul da China estão em alerta máximo devido à passagem do supertufão Ragasa, o mais forte deste ano, que está a causar com ventos e chuvas fortes. As autoridades chinesas já decretaram o fecho de escolas e empresas em pelo menos dez cidades e na província de Guangdond quase dois milhões de pessoas foram realojadas.



Evacuação na China e em Hong Kong devido ao supertufão Ragasa AP Photo/Chan Long Hei

A agência meteorológica nacional chinesa previu que o supertufão vai atingir as zonas costeiras de Yangjiang e Zhanjiang esta noite.

O mesmo supertufão deixou um rasto de destruição em Taiwan, onde matou pelo menos 14 pessoas e deixou pelos menos 129 ficaram desaparecidas. O Ragasa está a atingir Taiwan desde segunda-feira enquanto e a sua trajetória vai agora em direção à China.

A carregar o vídeo ... O momento em que ponte colapsa em Taiwan devido às cheias provocadas pelo tufão Ragasa

Anteriormente as Filipinas já tinha sido devastada com centenas de árvores derrubadas, telhados de prédios arrancados e pelo menos dez pessoas mortas, quanto milhares abandonaram as suas casas para se concentrarem em escolas e centros de evacuação. Sete dos mortos foram um grupo de pescadores que se afogaram depois de o barco ter sido atingido por ondas e ventos fortes na segunda-feira e outros cinco pescadores continuam desaparecidos.

A carregar o vídeo ... Árvores caídas e estradas destruídas: supertufão Ragasa provoca estragos no norte das Filipinas

Em Hong Kong e Macau vários casinos e lojas foram fechadas enquanto centenas de pessoas procuram abrigo nos centros temporários que foram estabelecidos nas várias cidades. Todos os voos previstos para o aeroporto de Hong Kong foram cancelados durante 36 horas, a partir da noite de terça-feira.