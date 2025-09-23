Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de setembro de 2025 às 17:14

O momento em que ponte colapsa em Taiwan devido às cheias provocadas pelo tufão Ragasa

Tufão Ragasa já provocou vários estragos no sul da ilha de Taiwan. Pelo menos seis pessoas ficarem feridas e várias zonas tiveram de ser evacuadas.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente