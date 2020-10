ePaper ou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.

Imagine que é eleitor no Texas. E que se quer informar sobre como vai ser o boletim de voto, quando chegar à urna a 3 de novembro, para fazer uma escolha consciente. Em primeiro lugar, o boletim depende do county (município) em que vive – o que quer dizer que há milhares de boletins diferentes. Mas vamos ao primeiro por ordem alfabética: Anderson. O seu boletim tem "apenas" 24 quadrados para preencher. Outro exemplo aleatório, também no Texas e apenas para se perceber que o anterior não foi um acaso estatístico: Wharton. O boletim aqui tem 27 escolhas. Votar demora, votar é exigente até para saber em que se vota. Porque vota-se em pessoas (para eleger o Presidente, a totalidade do congresso, um terço do Senado e variados cargos estaduais e locais), em referendos e alterações legislativas locais.Voltando a Wharton: é preciso pôr uma cruz à frente dos candidatos aos postos de comissário dos caminhos de ferro, quatro juízes do supremo tribunal do Estado, três juízes do Tribunal de Recurso Criminal, um membro do Senado e outro da Câmara de Representantes ao nível estadual, dois juízes do 13º Tribunal Distrital de Recurso, um juiz do 23º Distrito Judicial, dois procuradores (do county e do distrito), um xerife, um avaliador-cobrador de impostos, três comissários de esquadra, e quatro agentes policiais...