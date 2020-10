EUA. Campanha de Biden esgota 35 mil mata-moscas após debate dos vices

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Tinha terminado há poucos minutos o debate entre os dois candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos - marcado pela presença de uma mosca na cabeça de Mike Pence - quando o candidato democrata Joe Biden publicou uma imagem no Twitter com um mata-moscas e uma legenda a acompanhar: "Colabore com 5 dólares para ajudar esta campanha a voar".Duas horas depois, no site da campanha do adversário de Donald Trump, encontravam-se à venda mata-moscas com a frase "Truth Over Flies" (a verdade acima das moscas) por 10 dólares (cerca de 8,5 euros). Após algumas horas, o stock esgotou: 35 mil unidades tinham sido vendidas.

"Vimos a Internet e os nossos apoiantes a partilhar o momento viral online, então a nossa equipa digital reuniu-se sobre a mosca", disse à CNN Business o diretor de merchandising da campanha de Joe Biden, Zach McNamara. O objetivo, explicou, era mostrar que "Joe Biden e Kamala Harris vão sempre escolher a verdade acima a mentira, a ciência acima da ficção e a união acima da divisão".