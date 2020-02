Rússia acusada de interferir nas eleições norte-americanas de 2020

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está novamente envolvido em nova polémica de interferências russas em campanhas presidenciais. De acordo com o New York Times, foi enviado ao Comité de Inteligência da Câmara dos Representantes dos EUA um conjunto de informações com cinco diferentes fontes a sugerirem que a Rússia está a utilizar as mesmas táticas de que foi acusada em 2016 no apoio à reeleição do presidente norte-americano, desta vez na campanha presidencial de 2020.

O aviso coincidiu com o afastamento, esta quinta-feira, do chefe da Inteligência Nacional norte-americano, Joseph Maguire, naquilo a que o Washington Post considera ser uma resposta direta à existência deste briefing enviado a deputados da Câmara dos Representantes. Para o cargo, Trump nomeou entretanto o embaixador dos Estados Unidos na Alemanha, Richard Grenell.

Em reação, o Kremlin afirmou esta sexta-feira que as alegações de oficiais de inteligência norte-americanos são falsos e resultado de "paranóia". "Estes são mais anúncios paranoicos que, para nossa pena, se multiplicam à medida que nos aproximamos das eleições nos EUA", afirmou o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov.

Esta quarta-feira, a defesa de Julian Assange revelou que Donald Trump havia oferecido um perdão ao fundador do WikiLeaks caso este afirmasse que a Rússia não esteve envolvida na divulgação de emails do partido Democrata. Assange está em risco de ser extraditado para os EUA, depois de ter espalhado milhares de documentos confidenciais no portal da Internet, sendo acusado de crimes de "conspiração".



Segundo o representante de Assange, Edward Fitzgerald, o antigo congressista republicano Dana Rohrabacher visitou Assange enquanto este ainda estava retido na embaixada equatoriana, em agosto de 2017, com a proposta. Um comunicado escrito por Jennifer Robinson, a advogada de Assange, e citado por Fitzgerald refere que "Rohrabacher foi ver Assange para lhe dizer, instruído pelo presidente dos EUA, que estava a oferecer um perdão se Assange dissesse que a Rússia não tinha nada a ver com os leaks do Partido Democrático".