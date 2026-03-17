Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA demite-se: "Irão não representava uma ameaça iminente"

Joe Kent, diretor da instituição norte-americana responsável por analisar e dar resposta às ameaças terroristas, deixou o cargo por não concordar com a guerra contra o Irão.

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"Após muita reflexão, decidi resignar do meu cargo de Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeito a partir de hoje", lê-se numa publicação partilhada por Joe Kent, na rede social X. Nomeado para o cargo por Donald Trump em fevereiro do ano passado, Kent junta-se ao coro de vozes republicanas que criticam o rumo do atual presidente dos Estados Unidos da América.



Joe Kent AP Photo/Jenny Kane

Na mesma publicação, onde partilha na íntegra a carta de demissão oficial, Kent explica que não pode "de boa consciência, apoiar a guerra em curso no Irão", avançando que o país do Médio Oriente "não representava uma ameaça iminente" para os EUA e que a guerra terá sido iniciada "devido à pressão de Israel e do seu poderoso lobby americano".

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Segundo a Associated Press, Joe Kent é um antigo candidato político com ligações a extremistas de direita, tendo anteriormente servido nas forças armadas e trabalhado na CIA. Na mesma carta de demissão, destaca o seu percurso militar e também da sua mulher, que morreu em 2019 na Síria: "Como veterano que foi destacado para combate 11 vezes e como marido Gold Star que perdeu a sua amada esposa Shannon numa guerra fabricada por Israel, não posso apoiar enviar a próxima geração para lutar e morrer numa guerra que não traz qualquer benefício ao povo americano nem justifica o custo de vidas americanas".

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