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Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA demite-se: "Irão não representava uma ameaça iminente"

Renata Lima Lobo 15:01
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Joe Kent, diretor da instituição norte-americana responsável por analisar e dar resposta às ameaças terroristas, deixou o cargo por não concordar com a guerra contra o Irão.

"Após muita reflexão, decidi resignar do meu cargo de Diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo, com efeito a partir de hoje", lê-se numa publicação partilhada por Joe Kent, na rede social X. Nomeado para o cargo por Donald Trump em fevereiro do ano passado, Kent junta-se ao coro de vozes republicanas que criticam o rumo do atual presidente dos Estados Unidos da América.

Joe Kent
Joe Kent AP Photo/Jenny Kane

Na mesma publicação, onde partilha na íntegra a carta de demissão oficial, Kent explica que não pode "de boa consciência, apoiar a guerra em curso no Irão", avançando que o país do Médio Oriente "não representava uma ameaça iminente" para os EUA e que a guerra terá sido iniciada "devido à pressão de Israel e do seu poderoso lobby americano". 

Segundo a , Joe Kent é um antigo candidato político com ligações a extremistas de direita, tendo anteriormente servido nas forças armadas e trabalhado na CIA. Na mesma carta de demissão, destaca o seu percurso militar e também da sua mulher, que morreu em 2019 na Síria: "Como veterano que foi destacado para combate 11 vezes e como marido Gold Star que perdeu a sua amada esposa Shannon numa guerra fabricada por Israel, não posso apoiar enviar a próxima geração para lutar e morrer numa guerra que não traz qualquer benefício ao povo americano nem justifica o custo de vidas americanas".

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