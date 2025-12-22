General russo morre após explosão de carro-bomba

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Um general russo morreu esta segunda-feira de manhã (22) depois de um dispositivo explosivo ter feito explodir o seu carro no sul de Moscovo, revelaram os investigadores.

Segundo a comunicação social russa, tudo aconteceu por volta das 7h (4h de Lisboa) quando um carro explodiu num parque de estacionamento, na rua Yaseneva, em Moscovo. O tenente-general, Fanil Sarvarov, morreu na sequência dos ferimentos que sofreu, segundo a porta-voz do Comité de Investigação da Rússia, Svetlana Petrenko, citada pela agência de notícias Associated Press, e o mesmo terá acontecido com o motorista que seguia dentro do mesmo veículo.

“Os investigadores estão a seguir diversas linhas de investigação em relação ao assassinato. Uma delas é a de que o crime foi orquestrado pelos serviços de inteligência ucranianos”, detalhou Petrenko.

Em 2024, o serviço de inteligência ucraniano já havia reivindicado a responsabilidade por um ataque semelhante a este contra um militar russo de alta patente. O tenente-general Igor Kirillov, chefe das forças de proteção nuclear, biológica e química das Forças Armadas, morreu depois de scooter elétrica ter explodido em frente ao seu apartamento. A morte de Igor Kirillov aconteceu um dia depois de Kiev ter feito acusações criminais contra o general. Como consequência, também o seu assistente lya Polikarpov acabou por morrer.