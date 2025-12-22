Sábado – Pense por si

Ciberataque contra correio francês afeta envio de encomendas na véspera do Natal

Bancos Caisse d'Épargne e Banque Populaire também estão a ser afetados.

Os serviços da La Poste, correio francês, sofreram esta segunda-feira um ciberataque que está a afetar o envio de encomendas nas vésperas do Natal, bem como vários serviços bancários.

"O nosso site não está disponível. As nossas equipas estão a fazer tudo o que é possível para restabelecer a situação o mais rapidamente possível. Pedimos desculpas pelo transtorno causado", diz a página 'online' da La Poste desde hoje de manhã.

Os problemas afetam a popular linha de encomendas, chamada Colissimo, e igualmente os serviços bancários do Banque Postale.

"Desde as primeiras horas da manhã, está a ocorrer um incidente que afeta o acesso ao banco 'online' e à aplicação móvel. Atualmente está a ser resolvido e as nossas equipas estão a fazer o possível para restabelecer o serviço rapidamente", detalhou nas redes sociais o serviço bancário de La Poste.

Fontes do serviço nacional de correios indicaram ao canal BFMTV que o incidente é resultado de um ataque de negação de serviço distribuído (DDoS), ou seja, aquele que antecede o colapso dos servidores por saturação, multiplicando as solicitações que lhes chegam.

Também registaram problemas 'online' hoje de manhã os bancos Caisse d'Épargne e Banque Populaire, ambos do grupo BPCE.

"Atualmente, um incidente impede o acesso ao seu espaço de cliente na 'web'. As nossas equipas estão a trabalhar para restabelecer o serviço o mais rapidamente possível. A aplicação móvel funciona normalmente. Pedimos desculpas pelo transtorno causado", lê-se no site da Caisse d'Épargne.

