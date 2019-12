Dez rinocerontes brancos assassinados por caçadores furtivos em reserva queniana

Dez rinocerontes brancos foram assassinados por caçadores furtivos na reserva queniana de Lewa, no condado de Neru, segundo um comunicado publicado esta segunda-feira pelo parque.

Os caçadores furtivos atacaram na noite do passado sábado a reserva de Lewa, mataram os rinocerontes, levaram os seus cornos e escaparam antes que os guardas chegassem ao local, de acordo com o texto.

"Após seis anos a conseguirmos ser capazes de manter seguros todos os rinocerontes da reserva e de registar altas taxas de natalidade, toda a equipa de Lewa está devastada com esta recente perda", prosseguiu o chefe de operações do santuário, Tuqa Jirmo.

Esta reserva era um refúgio para 99 rinocerontes brancos do sul e 105 rinocerontes negros, o que equivale a 13% da população de rinocerontes negros no Quénia.

Tuga Jirmo assegurou também que o sucesso deste ataque serve como um alerta de que a ameaça da caça furtiva "está sempre presente" e que nenhum parque natural com rinocerontes pode "dar-se ao luxo de baixar a guarda".

De acordo com a imprensa local, ainda não foi detida nenhuma pessoa relacionada com o feito, estado o Serviço da Vida Silvestre do Quénia, assim como a polícia, a rastrear a zona.