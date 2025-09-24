Detido suspeito de ter ligações com o ciberataque que afetou aeroportos europeus

Homem tem cerca de 40 anos e terá praticado crimes de uso indevido de computadores.

Um homem, na casa dos 40 anos, foi detido em West Sussex, no sul de Inglaterra, por ligações ao ciberataque que na semana passada afetou vários aeroportos europeus e desativou os sistemas de check-in, avançou a Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA) em comunicado, citado pela CNN internacional.



Aeroportos europeus afetados por ciberataque AP Photo/Harry Nakos

Segundo a mesma agência, o detido é suspeito de ter praticado crimes que envolvem o uso indevido de computadores, mas as autoridades britânicas alertaram que a "investigação está apenas a começar". A CNN avança ainda que o suspeito entretanto já foi libertado sob fiança condicional.

“Embora esta detenção seja um passo positivo, a investigação sobre este incidente está na sua fase inicial e continua em curso”, afirmou o diretor da Unidade Nacional de Cibercrime da NCA, Paul Foster, em comunicado. "O cibercrime é uma ameaça global persistente que continua a causar perturbações significativas no Reino Unido."

Na passada sexta-feira, vários aeroportos europeus, incluíndo o de Berlim, Bruxelas e Londres, foram afetados por um ataque informático, que levou ao cancelamento de vários voos - nomeadamente com partida e chegada a Lisboa.

Esta quarta-feira, o aeroporto de Berlim, na Alemanha, ainda apresentava alguns problemas. Enquanto isso, o aeroporto de Heathrow, em Londres, disse que a maioria dos voos estavam a "operar normalmente".