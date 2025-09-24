Festival Arte Pela Palestina acontece em Lisboa em outubro

Concertos, exposições, exibição de filmes e leitura de textos são algumas das iniciativas do festival que acontece na Casa do Comum e noutros espaços da cidade.

O músico português Benjamim é um dos artistas que vai atuar no evento, a que se associaram músicos, atores, encenadores e outros criadores artísticos

A Arte Pela Palestina regressa a Lisboa em outubro, com iniciativas como exposições de obras de arte, leilões, cinema e música, para apoiar aquele território, quando se assinalam dois anos da mais recente invasão da Faixa de Gaza.

Esta iniciativa, que junta artistas portugueses e palestinianos em torno da cultura como forma de resistência e mobilização pela Palestina, decorrerá nos dias 9, 10 e 11 de outubro na Casa do Comum - e também em parceria com instituições e coletivos como a Estrela da Bica, Outra Cena e o Teatro do Bairro -, sendo as atividades de entrada livre, com apelo ao donativo.

De acordo com a organização, "a edição deste ano acontece num momento particularmente simbólico: em outubro cumprem-se dois anos desde a mais recente invasão da Faixa de Gaza, que marcou de forma trágica a vida de milhões de palestinianos", reforçando a missão de dar visibilidade à causa palestiniana.

Além disso, realiza-se poucos dias depois de Portugal ter reconhecido oficialmente o Estado da Palestina, a 21 de setembro, Dia Internacional da Paz --- uma decisão histórica que reforça a urgência e a atualidade do gesto artístico e político que este projeto representa, acrescentam os organizadores em comunicado.

O eixo central da programação é a exposição, ao longo dos três dias, de obras de arte, de artistas portugueses e estrangeiros, que podem ser adquiridas através de licitação 'online', revertendo o valor angariado integralmente para organizações humanitárias que apoiam diretamente a população palestiniana, nomeadamente na Faixa de Gaza.

Já estão confirmadas doações de artistas e personalidades como Akacorleone, Fernanda Fragateiro, Gabriela Albergaria, Cristina Branco, Isabel Abreu, André Letria, Wasted Rita, Cristina Sampaio, Rita Red Shoes, Luca Argel, Luísa Sobral, Mantraste, Scuru Fitchadu, Catarina Sobral, Cara de Espelho, Sanja Vrzic & Diogo Pereira e muitos outros.

As exposições vão estar espalhadas pela Casa do Comum, Museu da Preguiça e corredores adjacentes.

A Arte Pela Palestina tem um momento prévio, no dia 8 de outubro, com uma "Soft Opening" no Auditório Camões e na Casa do Comum, que consiste na primeira exibição em Portugal do filme All That's Left of You, realizado por Cherien Dabis, cineasta palestiniana radicada nos Estados Unidos.

A estreia nacional desta obra é um dos grandes destaques do cinema palestiniano contemporâneo. O filme é exibido também no dia seguinte.

Ainda no cinema, estão previstas duas sessões de 'curtas' palestinianas: uma em colaboração com o Levante Cineclube, dedicada a filmes realizados por mulheres, e outra em parceria com o DIY Museum x Bay2Gaza's Solidarity Cinema #1, incluindo obras de referência como Mnemosyne.

O Auditório Camões recebe a performance de dança contemporânea Amor em Tempos de Apartheid, do coreógrafo e bailarino palestiniano Sharaf DarZaid, com música ao vivo de Maen El Ghoul, um solo de 35 minutos, seguido de conversa com o artista, sobre os dilemas emocionais e políticos de viver sob ocupação.

No que diz respeito a concertos e performances musicais, o destaque vai para os mini-concertos de Benjamim, Carlos Bica & Gonçalo Neto, Orca e Tiago Gomes & Flak, a que se juntam 'dj sets' de Jorge Caiado b2b Bernardo Vaz, Luís Varatojo, Mãe Dela, Selecta Alice e Violet b2b Wugori, distribuídos pelos vários espaços.

A programação inclui ainda performances de Handala Dabke, Joana Craveiro e Leonor Keil.

O teatro traz a leitura encenada de "The Gaza Monologues", do coletivo palestiniano Ashtar Theatre, apresentada por Rafael Balão e interpretada por um elenco de atores que inclui nomes como Cláudia Semedo, Filipe Vargas, Flávia Gusmão, Teresa Sobral, Tânia Alves, Cleo Diara, Jorge Corrula, Marina Albuquerque, Ana Palma, Jéssica Athayde, Margarida Bento, Cláudio Castro, Laura Longobardo, Mariana do Ó, Joaquim de Almeida e Raquel Tillo.

A par da programação artística, o evento integra também gastronomia tradicional palestiniana, dando a conhecer receitas emblemáticas confecionadas por cozinheiras e cozinheiros originários do Levante.

Neste âmbito, está previsto um 'workshop' de cozinha dinamizado por Manar Aali, que partilha saberes e sabores da Palestina.

Há uma série de outros 'workshops' criativos, nomeadamente de fanzines, com Alexandre Esgaio, de bordado, com Ana Carmela, de cerâmica, com Clara Rego, e de ilustração, com Catarina Sobral.

Ao longo dos dias haverá ainda lugar para conversas e debates com académicos, artistas, coletivos e ativistas para refletir sobre a Palestina através da arte, da política e da cultura contemporânea.

Entre os temas a abordar estão o boicote cultural, a edição independente e a arte interventiva.

A Arte Pela Palestina é uma iniciativa que conta com o apoio de diversos coletivos e associações que defendem a justiça e a paz para o povo palestiniano, sendo realizada com a colaboração do Coletivo Pela Libertação da Palestina, dos Judeus Pela Paz e Justiça, do MPPM (Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente), dos Parents For Peace, da PUSP (Plataforma Unitária Solidariedade com a Palestina).