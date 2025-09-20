Voo da TAP que deveria partir da capital portuguesa com destino a Bruxelas às 07h15 já foi cancelado.
O aeroporto de Bruxelas foi atingido por um ataque informático contra o fornecedor de serviços de 'check-in' e embarque, estando a sentir-se impactos na programação de voos, informou este sábado a autoridade aeroportuária da capital belga.
Ataque informático afeta aeroporto de Bruxelas
Em comunicado, o Aeroporto de Bruxelas afirmou que o ataque, registado na sexta-feira à noite, também afetou vários aeroportos europeus, sem adiantar mais detalhes.
O incidente fez com que as operações de 'check-in' e embarque tivessem de ser realizadas manualmente.
A autoridade admitiu que o ataque "tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos".
Por isso, aconselhou os passageiros com ligações hoje a verificarem o estado do voo junto da companhia aérea, antes de viajarem para o aeroporto, e a só se deslocarem se o voo estiver confirmado.
O aeroporto de Bruxelas tem ligações diretas com os aeroportos portugueses de Lisboa, Porto e Faro, operadas pelas companhias aéreas TAP, Ryanair, Brussels Airlines, Transavia e TUI fly Belgium.
De acordo com o portal do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um voo da TAP que deveria partir da capital portuguesa com destino a Bruxelas às 07h15 já foi cancelado.
Outro voo, com partida de Bruxelas e aterragem prevista para Lisboa às 13h45, também foi cancelado.
Aeroportos europeus atingidos por ataque informático
