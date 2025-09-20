Sábado – Pense por si

Mundo

Aeroportos europeus atingidos por ataque informático

Lusa 10:07
As mais lidas

Voo da TAP que deveria partir da capital portuguesa com destino a Bruxelas às 07h15 já foi cancelado.

O aeroporto de Bruxelas foi atingido por um ataque informático contra o fornecedor de serviços de 'check-in' e embarque, estando a sentir-se impactos na programação de voos, informou este sábado a autoridade aeroportuária da capital belga.

Ataque informático afeta aeroporto de Bruxelas
Ataque informático afeta aeroporto de Bruxelas ris residence, chained her to bathroom furnishings and escaped with jewels worth an estimated $10 million, Sunday, Oct. 2, 2016. (AP Photo/Yves Logghe, File)

Em comunicado, o Aeroporto de Bruxelas afirmou que o ataque, registado na sexta-feira à noite, também afetou vários aeroportos europeus, sem adiantar mais detalhes.

O incidente fez com que as operações de 'check-in' e embarque tivessem de ser realizadas manualmente.

A autoridade admitiu que o ataque "tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos".

Por isso, aconselhou os passageiros com ligações hoje a verificarem o estado do voo junto da companhia aérea, antes de viajarem para o aeroporto, e a só se deslocarem se o voo estiver confirmado.

O aeroporto de Bruxelas tem ligações diretas com os aeroportos portugueses de Lisboa, Porto e Faro, operadas pelas companhias aéreas TAP, Ryanair, Brussels Airlines, Transavia e TUI fly Belgium.

De acordo com o portal do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um voo da TAP que deveria partir da capital portuguesa com destino a Bruxelas às 07h15 já foi cancelado.

Outro voo, com partida de Bruxelas e aterragem prevista para Lisboa às 13h45, também foi cancelado.

Tópicos Informática e tecnologias de informação Bruxelas Lisboa Ryanair Brussels Airlines Transavia
Investigação
Opinião Ver mais
Germano Almeida
Germano Almeida
GLOBAL E LOCAL

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

Menu shortcuts

Aeroportos europeus atingidos por ataque informático