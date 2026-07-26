Detido iraniano alegado cúmplice de autor de ataque a marcha LGBTI+ em Berlim

O detido alegadamente acompanhava o principal suspeito daquele atropelamento, já identificado, mas que continua a monte.

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Um cidadão iraniano foi este domingo detido suspeito de ser cúmplice do autor do atropelamento em massa ocorrido sábado, durante a marcha do orgulho LGBTI+, em Berlim, que matou uma pessoa e feriu outras 16, avançam meios de comunicação alemães.

A carregar o vídeo ... Polícia alemã procura suspeito de atropelamento em massa junto a marcha do Orgulho LGBTQIA+ em Berlim

Segundo a agência de notícias espanhola Efe, que cita a RBB, a rádio e televisão de Berlim e Brandemburgo e a edição digital da revista Focus, o detido alegadamente acompanhava o principal suspeito daquele atropelamento, já identificado, mas que continua a monte.

O ataque ocorreu na noite de sábado, quando uma carrinha branca embateu contra pessoas reunidas no parque Tiergarten, junto ao percurso do desfile do orgulho LGBTI+, provocando a morte de uma pessoa e pelo menos 16 feridos. Alguns dos feridos estão em estado crítico.

“Trata-se de um cidadão iraniano que, no momento dos factos, se encontrava no banco do passageiro do veículo”, adiantou a Focus.

Também a RBB referiu, de acordo com as suas fontes, que o detido é “um homem de nacionalidade iraniana” que a polícia acredita que se encontrava no carro.

O principal suspeito, identificado como Abdul B., é simpatizante do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), segundo apontaram vários meios de comunicação locais, entre os quais a Der Spiegel e o Bild.

Abdul B. continua está a ser procurado e é conhecido pelas autoridades como alguém que “pertence ao meio islamista”, segundo a Polícia.

Segundo as autoridades, uma ou mais pessoas terão abandonado a viatura após o embate, com transeuntes a relatarem ter sido esfaqueados após o incidente com o veículo.