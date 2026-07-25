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Carrinha atropela multidão em Berlim durante marcha LGBT. Pelo menos uma pessoa morreu

Diogo Barreto
Diogo Barreto 25 de julho de 2026 às 22:14
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Segundo as autoridades, há "vários feridos". A Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada e a polícia está à procura dos suspeitos.

Várias pessoas ficaram feridas quando um carro investiu contra uma multidão numa rua de Berlim, na Alemanha. Pelo menos uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas. No local estava a decorrer uma marcha a favor dos direitos das pessoas LGBT. O acidente ocorreu pelas 22h00 (21h00 em Lisboa) deste sábado. 

Local de parada LGBT em Berlim depois de carro ter atropleado multidão
Local de parada LGBT em Berlim depois de carro ter atropleado multidão Fabian Sommer/picture-alliance/dpa/AP Images

De acordo com o jornal Bild, várias pessoas sofreram ferimentos graves. Uma pessoa que estava em estado crítico acabou por morrer devido aos ferimentos.

"Estamos no local com um elevado dispositivo policial e meios de socorro dos bombeiros de Berlim, no parque Großer Tiergarten. Há indícios de que um veículo entrou no parque, atropelou várias pessoas e provocou vários feridos", informa a Polícia, numa publicação feita nas redes sociais.

As vítimas estão a ser assistidas pelas equipas de emergência, adiantam as autoridades. Segundo a Associated Press, a polícia está a "atuar com um forte contingente policial" e procura possíveis suspeitos.

Após esta incidente, a Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada.

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