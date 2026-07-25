Carrinha atropela multidão em Berlim durante marcha LGBT. Pelo menos uma pessoa morreu

Segundo as autoridades, há "vários feridos". A Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada e a polícia está à procura dos suspeitos.

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Várias pessoas ficaram feridas quando um carro investiu contra uma multidão numa rua de Berlim, na Alemanha. Pelo menos uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas. No local estava a decorrer uma marcha a favor dos direitos das pessoas LGBT. O acidente ocorreu pelas 22h00 (21h00 em Lisboa) deste sábado.



Local de parada LGBT em Berlim depois de carro ter atropleado multidão Fabian Sommer/picture-alliance/dpa/AP Images

De acordo com o jornal Bild, várias pessoas sofreram ferimentos graves. Uma pessoa que estava em estado crítico acabou por morrer devido aos ferimentos.

"Estamos no local com um elevado dispositivo policial e meios de socorro dos bombeiros de Berlim, no parque Großer Tiergarten. Há indícios de que um veículo entrou no parque, atropelou várias pessoas e provocou vários feridos", informa a Polícia, numa publicação feita nas redes sociais.

As vítimas estão a ser assistidas pelas equipas de emergência, adiantam as autoridades. Segundo a Associated Press, a polícia está a "atuar com um forte contingente policial" e procura possíveis suspeitos.

Após esta incidente, a Parada do Orgulho Gay de Berlim foi cancelada.