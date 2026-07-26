Irão: Navio colide com mina no estreito de Ormuz após desvio de rota aconselhada

As autoridades iranianas não emitiram qualquer comunicado oficial sobre o suposto incidente, nem informaram sobre vítimas, danos ou a identidade do navio.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

Um petroleiro explodiu hoje no estreito de Ormuz ao colidir com uma mina marinha, após se desviar da rota de navegação estabelecida pelo Irão, segundo adiantaram meios de comunicação iranianos.



Navios no estreito de Ormuz Khor Fakkan

Segundo a agência Efe, que cita a agência de notícias do Irão Tasmin, ligada à Guarda Revolucionaria Iraniana, aquele navio, classificado como "petroleiro infrator", desviou-se do corredor de navegação aprovado por Teerão, tendo colidido com uma mina.

A Tasmin explica que o Irão tem avisado repetidamente que os navios que abandonem o itinerário fixado pelas autoridades iranianas arcariam com as consequências dessa decisão.

Até ao momento, as autoridades iranianas não emitiram qualquer comunicado oficial sobre o suposto incidente, nem informaram sobre vítimas, danos ou a identidade do navio.

A Efe explica que horas antes, a televisão estatal iraniana tinha informado que a Guarda Revolucionária disparou tiros de aviso contra seis navios nas últimas 24 horas, quando estes tentavam atravessar o estreito de Ormuz.

Segundo Teerão, aquelas embarcações navegavam "fora da rota designada" e foram obrigadas a interromper a travessia pelas autoridades iranianas.

As divergências entre o Irão e os Estados Unidos sobre as rotas que os navios que atravessam o Estreito de Ormuz devem seguir tornaram-se um dos principais pontos de atrito entre ambos os países e conduziram ao mais recente conflito na região.

Nas últimas semanas, a tensão no estreito de Ormuz tem aumentado, com ataques iranianos contra navios comerciais, depois de Omã ter aberto, no início de julho, uma segunda rota de trânsito com o apoio dos Estados Unidos.

Aos ataques do Irão, Washington respondeu com bombardeamentos a território iraniano.

Perante este cenário, a República Islâmica declarou, a 12 de julho, novamente encerrada a estratégica passagem marítima e os Estados Unidos restabeleceram, dois dias depois, o bloqueio naval sobre portos e navios iranianos na zona.

Desde então, o Irão tem lançado ataques com mísseis e drones contra alvos norte-americanos em vários países árabes do Médio Oriente, entre os quais o Bahrein, o Kuwait e a Jordânia.