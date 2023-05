Blogger russo pró-guerra ferido após o carro explodir

Zakhar Prilepin, escritor e blogger pró-guerra e forte defensor da invasão à Ucrânia, ficou ferido enquanto o carro em que seguia explodiu. O blogger terá ficado consciente logo após o ataque, que ocorreu na região de Nizhny Novgorod, a leste de Moscovo, mas o motorista morreu de imediato.







REUTERS/Mikhail Beznosov/File Photo

Menos de duas horas depois do acidente ter sido relatado o Ministério da Administração Interna russo avançou que já foi detido um suspeito de planear o ataque. O suspeito em questão já tem um histórico de condenações e foi detido numa floresta perto da região.Em comunicado é também referido que "as buscar por possíveis cúmplices continua".O presidente da câmara de Nizhny Novgorod também fez uma declaração onde referiu que "a polícia está a agora a investigar as circunstâncias e as causas do incidente".A explosão terá ocorrido numa estrada remota a cerca de 80 quilómetros de distância da cidade de Bor, segundo os meios de comunicação locais Zakhar Prilepin sofreu um traumatismo craniano e fraturou outros ossos.Zakhar Prilepin lutou pela Rússia na década de 1990 na Chechênia e, recentemente, admitiu ter estado nas batalhas no leste da Ucrânia.O grupo Atesh, formado por ucranianos, já reivindicou o ataque: "Tínhamos a sensação de que mais cedo ou mais tarde ele iria explodir. Ele não estava a conduzir sozinho, mas com uma surpresa na parte de baixo do carro".Este ataque ocorreu um mês depois de Vladlen Tatark, outro blogger de guerra russo, ter sido morto durante um atentado bomba a um café em São Petersburgo.Em agosto de 2022 a ativista Darya Dugina, filha de um aliado de Putin de 26 anos, foi morta por um carro bomba perto de Moscovo.