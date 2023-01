Desmantelada unidade da polícia envolvida na morte de Tyre Nichols

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A unidade especial da polícia Scorpion, de que faziam parte os cinco agentes acusados da morte de Tyre Nichols, foi desmantelada. O departamento de polícia de Memphis anunciou em comunicado a desativação da unidade depois do chefe da polícia ter falado com membros da família do jovem afro-americano, líderes comunitários e outros responsáveis.







REUTERS/Leah Millis

A decisão foi anunciada dois dias depois de terem sido divulgadas as imagens em vídeo do momento da detenção de Tyre Nichols , a 7 de janeiro, e quando prosseguem protestos em várias cidades norte-americanas contra mais um caso de violência policial contra a comunidade negra. As imagens mostram o homem de 29 anos a gritar pela mãe, várias vezes, enquanto é espancado pelos agentes - quer com murros, quer com o bastão. Os cinco agentes - todos eles afro-americanos - alegaram que Tyre apresentava uma condução errática, mas segundo o chefe da polícia tal não se veio a confirmar mais tarde.Tyre Nichols estaria a 80 metros de casa e implorou aos agentes que o deixassem ir para casa. Depois de espancado foi hospitalizado e acabou por morrer três dias depois. Os agentes envolvidos foram suspensos e acusados, na quinta-feira, de assassinato, agressão, rapto entre outros crimes.Em Memphis milhares de pessoas saíram às ruas para protestar, à semelhança do está a acontecer em Nova Iorque, Washington, Sacramento e outras cidades. A família de Tyre - que vivia com a mãe e o padrasto e deixa um filho com 4 anos - apelam a que os protesto se mantenham pacíficos.A unidade Scorpion, é a abreviatura de Operação de Crimes de Rua para Restaurar a Paz nos nossos Bairros, foi formada em outubro de 2021, com objetivo de se concentrar em locais mais problemáticos. Os críticos desta equipa especial garantem que os seus membros tendem a usar táticas abusivas.