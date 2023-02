Polícia fotografou Tyre Nichols ensanguentado e partilhou imagem

Um agente da polícia envolvido na morte de Tyre Nichols tirou fotografias ao homem ensanguentado, após ter sido agredido numa detenção, para enviar a outros dois agentes e a uma conhecida. Este detalhe foi divulgado em documentos pelo comité disciplinar que investiga a morte do jovem de 29 anos, morto pela polícia em janeiro.







REUTERS

A conduta dos cinco polícias responsáveis foi considerada "flagrantemente não profissional". O polícia que fotografou Nichols, Demetrius Haley, permaneceu ao lado da vítima enquanto esta estava encostada ao carro da polícia após o ataque.O departamento da polícia de Memphis já solicitou que os cinco acusados fiquem sem a sua certificação profissional uma vez que "a sua conduta em serviço foi injusta, flagrantemente não profissional e imprópria para um servidor público que prestou um juramento". Cada um dos pedidos para que os polícias em questão fiquem sem certificação foi assinado por Cerelyn CJ Davis, o chefe da polícia de Memphis.Os cinco polícias envolvidos no ataque já foram despedidos e acusados de homicídio pelas agressões que enviaram Tyre Nichols para o hospital, onde acabou por morrer três dias depois, a 10 de janeiro. A morte deste jovem de 29 anos gerou uma onda de protestos pela ação contra a violência policial.Até ao momento, os advogados dos polícias acusados recusaram-se a comentar as informações oferecidas nestes novos documentos.Segundo as autoridades locais, além dos cinco polícias acusados (Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Tadarrius Bean, Justin Smith e Emmitt Martin III) foi demitido outro polícia e um sétimo foi dispensado. No entanto, este caso pode levar à punição de um total de 13 polícias.O relatório divulgado refere que Demetrius Haley estava a conduzir um carro sem identificação e usava um casaco preto na cabeça. O polícia terá obrigado Tyre Nichols a sair do seu carro enquanto o insultava e depois "borrifou-o diretamente nos olhos com um spray químico irritante".Tyre Nichols nunca foi informado do motivo pelo qual o seu carro estava a ser parado ou de que estava a ser preso. O jovem fugiu dos polícias mas foi detido novamente e agredido.Imagens de segurança de um local na mesma rua captaram os polícias a pontapear Tyre Nichols. Demetrius Haley não tinha a sua bodycam ligada no momento do incidente mas encontrava-se numa chamada de voz, pelo que foi possível ouvir as suas palavras.