Esta descoberta arqueológica, com 140 ossadas de crianças e mais 200 de animais como lamas e alpacas, é o maior sacrifício humano até agora descoberto na América.

Naquele que é o maior sacrifício humano alguma vez encontrado, 140 ossadas de crianças e mais 200 de animais foram descobertas durante uma escavação arqueológica no Peru. De acordo com a investigação conduzida por uma equipa da Universidade Nacional de Trujillo entre 2011 e 2016 e publicada na revista científica Plos One, as descobertas arqueológicas são datados de uma época próxima ao ano 1450, quando a região era dominada pela cultura pré-colombiana Chimú.

Os restos encontrados foram identificados pelos cientistas como sendo crianças com idades entre os 5 e os 14 anos e os animais como sendo lamas ou alpacas. As crianças apresentavam ainda com marcas de cortes no esterno e nas costelas, e o peito aberto – o que indica a possibilidade de terem sido retirados os corações.

Estas práticas de sacrifícios em massa de crianças e animais eram consideradas comuns em várias culturas da América do Sul, como maias e incas, e realizados muitas vezes em rituais espirituais ou cerimónias. No entanto, estas descobertas foram consideradas são consideradas pouco comuns na costa norte do Peru.