Ao The Telegraph, Gabriele Amorth, o chefe dos exorcistas do Vaticano, disse que a jovem "foi raptada para participar em orgias sexuais", nas quais participariam diplomatas, polícias e responsáveis do Estado do Vaticano. Além disso, para levantar ainda mais dúvidas, os pais de Orlandi receberam a mala com que tinha saído de casa antes de desaparecer. Para complicar ainda mais, este caso esteve também envolvido em informações contraditórias.

Emanuela Orlandi desapareceu no dia 22 de Junho de 1981, num caso que envolveu os serviços secretos, máfia, o Vaticano e até a loja maçónica Logia P2. Esta quarta-feira, foram encontrados restos mortais no Vaticano que poderão pertencer à jovem desaparecida há 35 anos.De acordo com o jornal El País, as autoridades estão a investigar a quem pertence os ossos humanos encontrados encontrados durante trabalhos de restauração de um espaço anexo à embaixada do Vaticano. O ADN resgatado permitirá analisar a idade e sexo do cadáver, e servirá para comparar os dados de Emanuela Orlandi e Mieralla Gregori, rapariga de 15 anos que desapareceu em 1983.Recorde-se que Emanuela Orlandi foi "um quebra-cabeças" para a polícia, tal como escreveu o El País em Julho de 1983. Houve várias entidades suspeitas de participar no rapto da menor, como a Igreja Católica e a loja maçónica Logia P2, acusada por Alí Agca, o homem que disparou contra João Paulo II em 1981, dizendo que Orlandi foi usada como moeda de troca para a sua libertação.