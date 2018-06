Así amanecen hoy las redes sociales a lo que nos sumamos evidentemente #ElValleNoSeToca pic.twitter.com/SzWzMuupu4 — Fundación F. Franco (@FNFFranco) 18 de junho de 2018

O governo espanhol pretende retirar as ossadas do antigo ditador Francisco Franco do mausoléu em Vale dos Caídos, Madrid, dando continuação a uma lei que foi aprovada em Maio do ano passado com os votos contra do Partido Popular e da Esquerda Republicana Catalã e os votos a favor de todas as outras forças."Vamos dar seguimento ao que o Congresso já decidiu que se fizesse", disse esta segunda-feira a vice-presidente de Pedro Sanchez e ministra da Igualdade, Carmen Calvo, citada pela imprensa espanhola.A decisão do novo governo socialista passa por uma reforma da Lei da Memória Histórica, que os socialistas entregaram no congresso no final do ano passado. Além da retirada das ossadas de Franco - e também de Primo de Rivera, o fundador da Falange, o partido fascista legalmente reconhecido durante a ditadura - do Vale dos Caídos, a nova lei pretende introduzir no código penal o crime de apologia do fascismo e do franquismo. O objectivo é impedir a existência de associação e fundações como a de Francisco Franco, cujos estatutos indicam que se dedica "a difundir e promover o estudo e conhecimento da visa, pensamento, legado e obra" do Caudilho.Segundo o ABC, a maioria dos grupos parlamentares apoia o projecto apresentado pelo PSOE e que o gostaria que contasse com tanto apoio quanto possível - por isso é que a decisão não é apenas aprovada em conselho de ministros. Ainda assim, chegar a um consenso pode não ser simples. A porta-voz do Ciudadanos e líder do partido na Catalunha, Inés Arrimadas, já disse que o partido está disposto a sentar-se com o executivo de Sanchez para "chegar a uma solução", defendendo que "é preciso passar de uma etapa de confronto para uma de reconciliação". Já o presidente do partido, Albert Rivera, deixou claro que o Ciudadanos exige que a solução passe por tornar Vale dos Caídos um "cemitério nacional" idêntico ao de Arlington, Virgínia, onde os EUA enterram os seus militares. A ideia, defendeu, não pode ser "dividir a Espanha em dois".O Vale dos Caídos é um memorial projectado pelo próprio Franco, erguido entre 1940 e 1958 com o objectivo de homenagear os nacionalistas mortos durante a Guerra Civil espanhola (1936-39). Situado a 40 quilómetros de Madrid, o local é a última morada de cerca de 35 mil soldados - mas também de Franco e de Primo de Rivera. Situação que a associação Francisco Franco promete lutar para que não mude. "No vale não se toca", lê-se na imagem partilhada nas redes sociais.A fundação lançou um abaixo-assinado contra a transladação que já foi assinado por mais de 18 mil pessoas