Foram encontrados, no Peru, restos mortais de 227 crianças sacrificadas numa onda "incontrolável" de assassinados destinados a apaziguar deuses antigos. Acredita-se que seja a maior descoberta deste tipo, em qualquer local do mundo, ainda que tivessem já sido encontradas crianças sacrificadas na mesma zona.

As ossadas foram encontradas em Huanchaco, uma cidade perto de Trujillo, no norte do país. Os cientistas afirmam que as crianças, membros da comunidade, foram mortas pelo povo Chimú em pelo menos quatro sacrifícios em massa, para apaziguar os deuses durante um longo período extremamente chuvoso. A sua cultura dominou o norte do país entre os séculos XIII e XV, antes da chegada dos Inca.

O arqueólogo chefe da escavação Feren Castillo disse à agência de notícias AFP: "Eles foram sacrificados para apaziguar o fenómeno El Niño". E acrescenta: "É incontrolável, esta coisa com as crianças. Onde quer que escavemos, há outro". A AFP avança que as vítimas teriam entre quatro e 14 anos e que a descoberta foi feita perto de outros dois locais de sacrifício em massa, Pampa la Cruz e Huanchaquito. No local também foram encontrados dezenas de esqueletos de lamas e alpacas.

Os moradores da região já encontram ossos desde 2011, de acordo com um relatório da National Geographic. Em Huanchaquito, o número de mortos pode significar o desespero dos chimús para ganhar o favor dos deuses do clima, que estavam a prejudicar a capacidade do império de se sustentar.