A casa em Los Angeles, Califórnia, EUA, que foi palco do homicídio de Leno e Rosemary LaBianca por seguidores de Charles Manson, há quase 50 anos, está à venda por €1.78 milhões, de acordo com o agente imobiliário responsável, Roberto Giambalvo.

A mansão de 1922 possui dois quartos, duas casas de banho, uma piscina, jacuzzi e garagem num terreno de 148m2. Fica situada numa área que goza de privacidade e é próxima do famoso parque Griffiths e do restaurante Glendale. O sinal de Hollywood fica mesmo ao virar da esquina.

Ao longo dos tempos, a casa tem vindo a sofrer alterações por parte dos moradores, mas nem por isso deixa de estar intimamente associada ao massacre conduzido por Manson.





Em Agosto de 1969, Leno e Rosemary LaBianca foram vitimas do grupo de assassinos liderados por Charles Manson numa vaga de violência que durou dois dias. Na noite anterior ao homicídio, o grupo de Manson matou a famosa atriz e modelo americana Sharon Tate, na sua casa também em Los Angeles. Na altura Tate estava casada com o director de cinema Roman Polanski e encontrava-se grávida de oito meses. Foi assassinada com mais quatro pessoas.





O grupo de seguidores de Manson foi localizado pelas autoridades e condenados à morte em 1971. Mais tarde, com a abolição da pena de morte no estado da Califórnia, os membros do culto foram novamente sentenciados e condenados a prisão perpétua em 1977. Charles Manson morreu de causas naturais em 2017 enquanto cumpria pena - tinha 83 anos.

Os crimes de Manson constituem agora o enredo do próximo filme de Quentin Tarantino protagonizado por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.