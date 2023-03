Deputado multado por usar esparguete nas orelhas durante discurso de Putin

Um deputado regional russo foi multado em quase dois mil euros esta quinta-feira depois de ter colocado fios de esparguete nos ouvidos enquanto ouvia um discurso do presidente russo, Vladimir Putin.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo um grupo de monitorização dos direitos humanos, Mikhail Abdalkin foi considerado culpado de "desrespeito às forças armadas" depois de se ter filmado a ouvir um discurso de Putin à Duma, a câmara baixa do parlamento russo, enquanto tinha fios de esparguete nos ouvidos. "Colocar esparguete nas orelhas" é um ditado popular russo que significa que alguém está a mentir. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais. Devido a esta atitude, o deputado regional da Samara foi multado em 150 mil rublos (cerca de 1.800 euros)."Apoio totalmente. Concordo absolutamente. Um enorme discurso. Em 23 anos, nunca ouvi nada assim. Fui positivamente surpreendido", escreveu Abdalkin na legenda do vídeo em reação ao discurso de 21 de fevereiro, dias antes do primeiro aniversário da invasão russa à Ucrânia.Um representante regional criticou o protesto, afirmando que parecia ter sido encenado por um "deputado ucraniano". O Partido Comunista Russo já informou que irá averiguar a situação junto do seu deputado, segundo a agência estatal russa Ria Novosti, citada pela agência Reuters.Citado pela ONG OVD-Info, Abdalkin disse ter realizado aquele protesto por estar insatisfeito com o "silêncio do presidente relativamente aos problemas politicos internos da Rússia".