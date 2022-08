De hacker a chefe de segurança do Twitter. Mudge pode ser a principal arma de Musk

O Twitter escondeu práticas de segurança negligentes, enganou os reguladores sobre as suas medidas de segurança e estimou de uma forma incorreta o número de bots na plataforma, segundo as declarações do ex-chefe de segurança da empresa, Peiter "Mudge" Zatko.