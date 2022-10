Musk propõe comprar Twitter pelo preço inicial. Ações disparam

Depois de ter decidido desistir da compra do Twitter, encontrando-se atualmente numa disputa legal com a rede social, Elon Musk fez "marcha-atrás".







O CEO da Tesla propõe agora comprar o Twitter pelo preço original acordado de 54,20 dólares por ação, de acordo com uma carta enviada por Musk à administração da rede social, avança a Bloomberg, citando fontes próximas do tema.Este preço significa que a aquisição será feita por 44 mil milhões de dólares.Após a notícia, as ações do Twitter dispararam e sobem agora 12,67%, para os 47,93 dólares, um valor, ainda assim, muito inferior ao preço ao oferecido por Musk.